La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que su gobierno haya aprobado recursos públicos para respaldar la eventual candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización Mundial de las Naciones Unidas, pese a haber manifestado previamente su apoyo político.

La Mandataria federal subrayó que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal de apoyo económico por parte de la exmandataria chilena, por lo que tampoco se ha autorizado partida presupuestal alguna.

"No hemos aprobado ningún apoyo y hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura de Michelle Bachelet”, señaló.

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La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), Michelle Bachelet. Foto: AFP

Sheinbaum reconoció la trayectoria de Bachelet, a quien describió como “una mujer con experiencia”, recordando que fue dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado cargos relevantes dentro de Naciones Unidas.

En ese sentido, consideró que cuenta con el perfil para desempeñar un papel destacado dentro del organismo internacional.

No obstante, enfatizó que cualquier posible respaldo financiero dependerá de una eventual solicitud formal y de su revisión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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"No hay aprobado ningún presupuesto especial. En caso de que lo soliciten, vamos a revisar con Relaciones Exteriores qué es lo que se pediría o bajo qué condiciones”, explicó.

La Presidenta insistió en que, por ahora, no existe ningún recurso público comprometido para este fin y reiteró que su gobierno actuará conforme a los procedimientos institucionales en caso de que se presente una petición formal.

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