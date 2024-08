La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó incluir en Morena al priista Manlio Fabio Beltrones, luego que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) excluyó al senador electo de su bancada en la Cámara Alta.

"Yo creo que cada quien tiene su historia, ¿verdad? Y ellos tienen que definir el caso del PRI. Y cada quien tiene que definir hacia dónde va. Es particular ese caso, ¿verdad? Tiene su historia y no creo...ni siquiera que él quisiera acercarse", dijo en conferencia de prensa.

Sheinbaum señaló que es importante el esfuerzo que ha hecho la Cuarta Transformación para integrar a mucha gente, pero "también hay casos en donde tienen su propia historia y no necesariamente son parte de la Cuarta Transformación".

En ese sentido, la ganadora de la elección presidencial criticó la campaña que hizo Manlio Fabio Beltrones en Sonora, ya que estuvo enfocada contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo que ha hecho la autollamada cuarta transformación, y el gobernador Alfonso Durazo.

No obstante, la virtual presidenta electa confío que el próximo senador electo pueda apoyar en votar a favor de sus propuestas constitucionales como la reforma al Poder Judicial y la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.

"Entonces, pues, no hay muchas cosas en común ahí, ¿verdad? Eso no quiere decir que es importante que frente a reformas que se propongan no vayan a votar a favor. Porque a lo mejor están a favor de que en el artículo cuarto constitucional el derecho a la salud tenga esta característica, que es lo que estamos planteando. O de la pensión de adultos mayores empiece desde los 65 años. O a lo mejor que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena, que es la propuesta que está ahí".

Agregó: "Cada diputado, diputada, senador, senadora, pues puede tomar su propia decisión frente a una propuesta que se está haciendo. Más allá de si son parte o no de la Cuarta Transformación".

































maot