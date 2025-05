Ante el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que depende de ellos reanudar el diálogo, y explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) les envió una carta para una mesa de diálogo este miércoles.

Detalló que la secretaria de Gobernación les envió un oficio ayer para que quede constancia de que se está llamando al diálogo así como ellos lo piden.

"Pues vamos a esperar, depende de ellos. Ayer la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito. Tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no. Porque si deciden no dialogar, pues, ¿por qué? Si lo que están pidiendo es diálogo", comentó en la conferencia matutina de este martes.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el pasado 8 de mayo tenían una reunión con los maestros disidentes; sin embargo, nunca llegaron.

"(...) ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con CNTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. (...) que sí es importante porque era antes de su paro, del 15 de mayo. La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la Presidenta. Pero ellos no quisieron acudir a esta reunión".

Sheinbaum Pardo consideró que es importante que el diálogo con la CNTE sea con el más alto nivel del Gobierno, que es la Secretaría de Gobernación y el Secretaría de Educación Pública.

"Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa particularmente para el día de mañana (miércoles). Entonces ellos tienen que decir si quieren dialogar o no quieren dialogar. Ahí está la mesa abierta, la mesa abierta para dialogar", dijo.

Agregó: Nosotros siempre vamos a abrir al diálogo. Pero pues ayer, ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero ayer fueron al INE. Y como dije ayer, ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007?".

