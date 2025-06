La presidenta Claudia Sheinbaum informó que participará en la Cumbre del G7 los días 16 y 17 de junio, y que hoy se confirmará la reunión que sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Canadá.

“Hoy nos dicen ya la confirmación, pero todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump, en Canadá. Nos vamos el lunes, sale el vuelo a las 6:30 de la mañana, y regresamos el martes a las 9 de la noche, tomamos el avión, volamos en la noche para estar aquí temprano, esperemos llegar a la mañana”, explicó.

El miércoles 11 de junio, la Mandataria federal notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se ausentará del país los días 16 y 17 de junio, con motivo de su participación en la 51ª Cumbre del Grupo de los Siete (G7), que se llevará a cabo en Kananaskis, Canadá.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la posibilidad de llevar a cabo la reunión con su homólogo estadounidense lo está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Cumbre será presidida por Mark Carney

México fue invitado a esta edición del G7 en calidad de Estado observador, junto con Australia, Brasil, Corea del Sur, India, Sudáfrica y Ucrania, países que también han confirmado su asistencia al foro.

“El G7 es un espacio de concertación política y económica integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, con la Unión Europea como miembro no numerario”, señala el oficio.

La cumbre será presidida por el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante su participación, Sheinbaum asistirá a reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y al almuerzo de trabajo del 17 de junio titulado “Energy Security: diversification, technology and infrastructure to ensure access and affordability in a changing world”.

