La presidenta Claudia Sheinbaum notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se ausentará del país los días 16 y 17 de junio, con motivo de su participación en la 51ª Cumbre del Grupo de los Siete (G7), que se llevará a cabo en Kananaskis, Canadá.

México fue invitado a esta edición del G7 en calidad de Estado observador, junto con Australia, Brasil, Corea del Sur, India, Sudáfrica y Ucrania, países que también han confirmado su asistencia al foro.

“El G7 es un espacio de concertación política y económica integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, con la Unión Europea como miembro no numerario”, señala el oficio.

“Desde su creación en 1973, el foro ha evolucionado para abordar desafíos globales como la seguridad internacional, el cambio climático, el comercio y la economía mundial”.

La cumbre será presidida por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ha establecido tres ejes prioritarios:

-La protección de comunidades y del entorno global mediante la cooperación en seguridad y respuesta ante desastres.

-El impulso a la seguridad energética y la transición digital con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

-El fortalecimiento de asociaciones estratégicas enfocadas en infraestructura, empleo e inversión.

Durante su participación, Sheinbaum asistirá a reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y al almuerzo de trabajo del 17 de junio titulado “Energy Security: diversification, technology and infrastructure to ensure access and affordability in a changing world”.

Al término del viaje, el Ejecutivo Federal enviará a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente un informe con los principales acuerdos y resultados, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

