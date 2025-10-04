El domingo 5 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará cierre a la gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza" en el Zócalo capitalino, checa las alternativas viales.

El templete y las sillas ya están puestas para cerrar su gira, a un año de estar en la presidencia, aunque todavía hay dudas de que la Ttormenta tropical Priscilla pase a huracán.

A partir de las 8:00 de la mañana se esperan números musicales y a las 11:00 de la mañana la mandataria encabezará el evento.

Lee también: Claudia Sheinbaum presidirá ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México; se realizará desfile cívico militar

¿Qué estaciones estarán cerradas?

Para quienes quieran ir al Zócalo capitalino, aquí van algunas alternativas para que consideres y no te agarren de imprevisto.

Las estaciones más cercanas para poder ver el cierre de gira son:

Bellas Artes (Línea 2 y 8).

San Juan de Letrán (Línea 8).

Merced (Línea 1).

Lee también: El prime de Claudia Sheinbaum

Asimismo, algunas calles que pueden tomar como alternativas para evitar apuros son: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión, Arcos de Belén o Paseo de la Reforma.

Las calles que podrían estar cerradas son:

Calle 5 de Mayo, Circuito Plaza de la Constitución, Calle José María Pino Suárez y Avenida 20 de Noviembre.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a través de su cuenta de X que el horario de la Línea 1 cambiará, ya que cerrará a las 22:00 h el 4, 5, 11 y 12 de octubre.

Los últimos trenes saldrán a las 21:30 horas desde Pantitlán y Chapultepec para poder apoyar a los usuarios.

⚠️ Importante – Línea 1 del Metro

Este fin de semana habrá cambio temporal de horario en la Línea 1 del @MetroCDMX. Recuerda que el servicio concluirá a las 22:00 h en las siguientes fechas:

• 4 y 5 de octubre

• 11 y 12 de octubre

Los últimos trenes saldrán a las 21:30 h desde… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 3, 2025

¿Dónde se transmitirá el cierre de gira de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Los canales en los que se podrán ver el cierre de gira nombrado "La Transformación Avanza".

La cuenta de Facebook y X de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al igual que en el canal de YouTube del gobierno federal.

Lee también: “Caballos de Troya no ha habido”, dice Sheinbaum a un año de gobierno; dará posicionamiento político en el Zócalo

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía estar atentos a las redes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la Secretaría de Movilidad ante cualquier cambio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm