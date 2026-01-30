La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el pago que hizo el empresario Ricardo Salinas Pliego al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo fiscal.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero desde Tijuana, Sheinbaum Pardo indicó que son 18 pagos los que tendrá que hacer Grupo Salinas e insistió que “no era un tema político, sino de adeudo fiscal”.

“Ayer se hizo un pago de poco más de 10 mil millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32 mil millones de pesos, se va a hacer mensualmente 18 pagos, ese es el pago que van a hacer.

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego

“Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. ¡Y la verdad qué bueno que decidieron pagarlo!”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

Reiteró que “ya no hay privilegios” porque muchos años no se pagaban impuestos: “Cuando llegó el presidente López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos”.

El SAT informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, el grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ingresarán de inmediato por lo cual ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

