Al presentar la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 que refiere que el promedio de satisfacción con la vida actual de la población en México es de 8.62, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el pueblo está feliz, aunque sus opositores no.

“La evaluación que hace el Inegi, 8.62 es un nivel muy alto de satisfacción de bienestar, o sea que la gente está contenta, aunque algunos no”, expresó durante la conferencia matutina de este miércoles 15 de julio.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocó a la población mexicana en un nivel de bienestar “totalmente satisfecho”, al igual que el Informe de Felicidad Mundial 2025, donde México ocupa el lugar número 12 y es el país con más habitantes en dicho ranking.

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“Es muy buena, la verdad y habla del estado de ánimo de las y los mexicanos, aún y que hay unos que no tienen tan buen estado de ánimo, ¿verdad? Se llama Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, o sea, cómo te sientes tú a la hora de que te preguntan tu bienestar. En 2025, en una escala de cero a 10, se le preguntó a la gente, la población adulta, mayores de 18 años en México, calificó su satisfacción con la vida actual en promedio con 8.62”, explicó.

En ese sentido, recordó que en 2021 , el promedio de satisfacción con la vida actual fue de 8.45, por lo que destacó que mejoró la percepción de bienestar y felicidad. Además, hizo referencia a la encuesta anual publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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“Pero lo interesante es que los países que están arriba de México tienen una población muy baja comparada con los 130, 134 millones ya va a salir el conteo de población 2025, para saber exactamente cuántas mexicanas y mexicanos somos (...) En esta informe de felicidad mundial, somos, digamos, percápita por población, la población más feliz del mundo”, aseguró.

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En Palacio Nacional, señaló que Finlandia ocupa el primer lugar mundial en felicidad con 5 millones de habitantes; Islandia el segundo con 402 mil; en tercer lugar se encuentra Dinamarca con 6 millones; Costa Rica ocupa el cuarto lugar con 5 millones y Suecia, el quinto lugar con 10 millones de habitantes.

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