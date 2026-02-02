La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la carta que envió al presidente de Corea, Lee Jae-myung para que haya más conciertos de BTS en México fue contestada.

"Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto", informó en conferencia matutina.

Sheinbaum mencionó que, la respuesta sea favorable, "me contestó el Presidente de Corea, que "muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical".

"[...] agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora BTS, y que, pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros", señaló.

Frente a la expectación que han causado las presentaciones en México del grupo BTS y la alta demanda entre los jóvenes por hacerse de un boleto para el espectáculo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al Presidente de Corea para que haya más conciertos en territorio mexicano.

