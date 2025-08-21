La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que como parte de las fiestas patrias, habrá “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no quiso adelantar qué artistas se presentarán en la verbena popular.

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se prepara para dar su primer Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional.

“Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que el próximo 1 de septiembre dará un informe en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo: “Me voy a esperar al año de gobierno porque el informe, por ley es el primero de septiembre, pero cumplo un año el primero de octubre”.

apr