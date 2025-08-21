Más Información

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump; penalización fue impuesta por fraude civil en su empresa

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump; penalización fue impuesta por fraude civil en su empresa

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

La presidenta anunció que como parte de las , habrá “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no quiso adelantar qué artistas se presentarán en la verbena popular.

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se prepara para dar su desde el balcón principal de .

“Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que el próximo dará un en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo: “Me voy a esperar al año de gobierno porque el informe, por ley es el primero de septiembre, pero cumplo un año el primero de octubre”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses