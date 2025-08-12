Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Al calificarla como "histórica", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 1 de septiembre acudirá a la ceremonia de toma de protesta de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fueron elegidos en la pasada elección judicial.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que también invitará a los próximo ministros a la ceremonia de su Primer Informe de Gobierno.

"Ya se acerca el 1 de septiembre que entregará su Primer Informe de Gobierno, saber si va a invitar al futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar, porque históricamente se invitaba también a la presidencia de la Suprema Corte a estos informes de gobierno", se le preguntó en conferencia de prensa.

Lee también FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

"Sí, voy a invitar a las y los nueve, a las cinco mujeres y los cuatro hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10:00 de la noche.

“Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr