Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Al calificarla como "histórica", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 1 de septiembre acudirá a la ceremonia de toma de protesta de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fueron elegidos en la pasada elección judicial.
La jefa del Ejecutivo federal indicó que también invitará a los próximo ministros a la ceremonia de su Primer Informe de Gobierno.
"Ya se acerca el 1 de septiembre que entregará su Primer Informe de Gobierno, saber si va a invitar al futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar, porque históricamente se invitaba también a la presidencia de la Suprema Corte a estos informes de gobierno", se le preguntó en conferencia de prensa.
"Sí, voy a invitar a las y los nueve, a las cinco mujeres y los cuatro hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10:00 de la noche.
“Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta”, explicó.
