De cara a su cumpleaños 63 este martes 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cómo festejará su cumpleaños y si se inscribirá al Programa Mujeres Bienestar.

“¡Ya llovió!”, expresó Sheinbaum Pardo sobre su edad, en su conferencia mañanera de este lunes 23 de junio en Palacio Nacional.

“Esa edad ya le permite ser beneficiaria del Programa Mujeres Bienestar. ¿Se va a inscribir en este programa?”, se le preguntó.

“No lo he pensado, no lo he pensado”, respondió entre risas la Presidenta.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal mencionó que llevaría pastel para compartir con las personas asistentes a su conferencia.

“Les traemos pastel”, expresó.

