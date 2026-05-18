La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que existen algunos sectores en Estados Unidos y en la derecha internacional a los que no les gusta la independencia y la soberanía de México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que “no les gusta un país independiente, soberano. Un país que cree en su pueblo, que no sigue los tratados internacionales, que trabaja todos los días por el bienestar de la gente. Un país que tiene dignidad, una Presidenta que no baja la cabeza”.

“Eso es lo que a la derecha no le gusta. ¿Qué quisieran? Que estuviéramos subordinados a los poderes económicos, mediáticos y de los grandes capitales internacionales”, dijo.

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En ese sentido, la Mandataria reiteró que el gobierno es del pueblo y se trabaja para el bienestar de éste “y eso requiere independencia y soberanía”.

“El gobierno de México está con el pueblo. (…) Trabajamos por el pueblo, por la independencia y soberanía del país y combatimos a los grupos delincuenciales”, agregó.

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