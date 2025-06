Ante los apagones que se han registrado en Yucatán en las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay una propaganda política por la oposición "que no tiene nada que ver con la realidad".

No obstante, la mandataria indicó que hay suficiente energía eléctrica, y "habrá más" por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Por cierto que aprovecho para decir que la campañita que trae de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento que requiere para que no haya engaños, que no haya propaganda, que no tiene nada que ver con la realidad", aseguró la mandataria federal.

Agregó: "(...) el pueblo lo sabe pero hay que decirlo porque si no luego se van con la finta también porque les gusta hacer propaganda política, no información sino propaganda política".

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum, supervisó la construcción del Hospital General Agustín O´Horán del IMSS Bienestar que cuenta con una inversión de más de 4 mil 700 millones de pesos (mdp), beneficiará a 2.1 millones de personas del sureste mexicano y será inaugurada en diciembre.

“La maravilla que se abre este diciembre, en diciembre se abre este hospital en Mérida, Yucatán, para todas y todos los yucatecos; un hospital extraordinario, ¿Si saben quién lo construyó? Los ingenieros militares, que es también de lo mejor que tiene nuestro país. No sé si alcanzaron a ver las fotografías, pero va a tener 16 quirófanos de último nivel perfectamente equipados y también deben funcionar los centros de salud para que no se venga directo al hospital sino que realmente sea para un padecimiento mayor”, informó.

Claudia Sheinbaum en Mérida, Yucatán. Foto: Presidencia

Recordó que esta obra es parte de un proceso de transición para consolidar un solo Sistema Nacional de Salud Pública, en el que las mexicanas y mexicanos puedan obtener una credencial que les permita recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

Sheinbaum destaca el trabajo del gobernador Joaquín Díaz

En su cuarta visita a la entidad yucateca, Sheinbaum Pardo volvió a destacar el trabajo del gobernador Joaquín Díaz Mena.

“Es trabajadorcísimo”, exclamó en un nuevo “espaldarazo” al mandatario estatal morenista.

Del nuevo nosocomio, en el que se invierten más de 4 mil 700 millones de pesos, se informó que la obra, a cargo de ingenieros militares, estará lista en diciembre de este año.

Destacó, que Yucatán será el estado número 24 en adherirse al convenio con el IMSS Bienestar como parte de la construcción del nuevo sistema federal de salud.

Antes, en otro acto que encabezó en el Pueblo Mágico de Izamal, la presidenta Sheinbaum entregó tarjetas del programa “La escuela es nuestra”.

