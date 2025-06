La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hay que analizar la función de las fiscalías y rechazó que haya un interés del Ejecutivo en tener influencia para controlarlas, ante una posible reforma para que ya no sean autónomas.

“Hay que analizar la función de la fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, no es interés de la Presidenta tener influencia en la fiscalía para poder controlar lo que hace. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”, dijo.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “no es una propuesta del gobierno”: “Es evidente que tiene que analizarse la autonomía en las fiscalías, cómo ha funcionado (...) Tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía en las fiscalías”.

Al insistir en un análisis profundo, la Presidenta dijo que hay fiscalías en algunos estados que funcionan “muy bien”, pero “hay otras que no funcionan tan bien”.

Aseguró que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, “funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

“Entonces, yo creo que en general, es importante para el país las fiscalías, es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país; indispensable porque son, finalmente, quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tienen una parte preventiva y tiene otra parte de coadyuvante del ministerio público para poder hacer la inteligencia y la investigación, pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la fiscalía, entonces creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación.

“Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia”, expresó Sheinbaum Pardo.

