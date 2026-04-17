Rosa Itzel es una joven mariachi que divide su tiempo entre la música y el cuidado de su hija. Forma parte del Mariachi Amazonas, y anteriormente del Mariachi Mexicana Hermosa, conjuntos conformados sólo por mujeres.

Desde hace seis años es violinista y cantante; para ella ser mariachi representa un orgullo y una oportunidad de generar ingresos.

Entre ensayos, eventos y viajes enfrenta la dificultad de tener que ausentarse durante las tardes y noches. Ante esto, su familia ha sido un gran apoyo, pues cuando lo requiere, ellos se encargan de cuidar a su pequeña hija.

Desde hace seis años Rosa es violinista y cantante. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Para Rosa, los fines de semana son complicados, ya que debe dejar todo listo antes de salir a trabajar. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Rosa Itzel confía en que su hija pueda ver su trabajo como un ejemplo de superación. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

El oficio de la familia de Rosa Itzel es la música, por lo que siempre le ha brindado comprensión y apoyo. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

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