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Rosa Itzel es una joven mariachi que divide su tiempo entre la música y el cuidado de su hija. Forma parte del Mariachi Amazonas, y anteriormente del Mariachi Mexicana Hermosa, conjuntos conformados sólo por mujeres.
Desde hace seis años es violinista y cantante; para ella ser mariachi representa un orgullo y una oportunidad de generar ingresos.
Entre ensayos, eventos y viajes enfrenta la dificultad de tener que ausentarse durante las tardes y noches. Ante esto, su familia ha sido un gran apoyo, pues cuando lo requiere, ellos se encargan de cuidar a su pequeña hija.
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