Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que en todos los estados se armonizan los protocolos contra el abuso y violencia sexual.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Noemí Juárez indicó que en mayo se publicaron los lineamientos para la erradicación del abuso sexual y violencia sexual de las escuelas de educación básica.

“Ahorita se están armonizando todos los protocolos de las 32 entidades; la Ciudad de México ya está publicado, Michoacán también. Desde la Subsecretaría de educación básica se está dando el acompañamiento, justo para esta armonización que comprende estos lineamientos, además de las instancias correspondientes donde las escuelas pueden tener información sobre las dependencias municipales y estatales a donde dirigirse”, indicó la subsecretaria de la SEP ante el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que también se incorporó una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y la violencia sexual infantil: “Se busca sea una campaña permanente en las escuelas de educación básica”.

“Más que una materia, más que una asignatura, la perspectiva de género, la erradicación de la violencia de manera general, y también en específico hacia las mujeres, forman parte ya de los contenidos curriculares que estamos trabajando en educación básica”, dijo.

