Con el rechazo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), el Senado de la República ratificó con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la designación de las personas que ocuparán las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, quienes ocuparán el cargo por 15 años, desde el 1 de noviembre próximo.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que Morena está dinamitando la división de poderes. “Este tribunal es sumamente importante, no solamente para los temas de fiscalización que tienen que ver con todos los ciudadanos. Este tribunal es el que está vinculado al sistema nacional anticorrupción, es al que se le pasarían las carpetas de investigación de la fiscalía especializada en materia de corrupción.

“Este tribunal es el que va a resolver en última instancia los temas de corrupción de este país, pero quieren a puros cuates, porque no quieren que se sancione, que se castigue, que se haga justicia en el tema de corrupción y desvío de recursos públicos de la Conade ni desde la Conacyht ni los de Segalmex, ya ni se diga los del huachicol fiscal, el robo del siglo, seguramente quedará impune como tanto otro desfalco y daño al erario que le han estado haciendo en los últimos siete años al país”, señaló.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, lamentó que el régimen morenista continúe adelante con el proceso de desmantelamiento del Poder Judicial. Al igual que Claudia Anaya, criticó que los perfiles propuestos sean cercanos al partido en el poder.

“Los perfiles que se ponen a consideración de este Pleno son impecables. Han demostrado reconocida militancia política, probada trayectoria en cargos públicos del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. Su identidad con el partido gobernante es incuestionable. Son idóneos para ocupar un cargo en la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Lástima que lo que estamos discutiendo es la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y para eso, lo decimos con absoluta responsabilidad y respeto, no tienen las credenciales, no tienen el perfil”, recalcó.

Senadores de Morena como Miguel Ángel Yunes y Emmanuel Reyes defendieron la trayectoria, capacidad y méritos académicos de los nuevos magistrados, quienes rindieron protesta de inmediato.

