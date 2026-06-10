El Senado de la República bailó este miércoles al ritmo de la Original Banda el Limón, de Salvador Lizárraga, grupo musical que fue reconocido en este recinto legislativo por sus más de 60 años de carrera.

En la ceremonia de conmemoración, organizada por el legislador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó el trabajo de esta agrupación “a favor de la cultura” y expresó que “quien no ha bailado con su música, realmente no ha bailado bien”.

Castillo Juárez pidió iniciar este día en la Comisión Permanente con “El derecho de antigüedad”, una de las canciones más emblemáticas de la Original Banda el Limón.

Lee también Avanza ratificación de Roberto Lazzeri como embajador de México en EU; va por fortalecer "cooperación sin subordinación"

“Aquí quiero decirles: desde el Senado de la República seguiremos impulsando todos estos aspectos relacionados con nuestras tradiciones o lo relacionado con el trabajo de la música, con los artistas”, expresó la morenista.

🔴La Original Banda El Limón llegó al Senado para celebrar más de 60 años de trayectoria y acaparar los reflectores del recinto legislativo.



📸 @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/R1AEBhhBGa — El Universal (@El_Universal_Mx) June 10, 2026

La presidenta de la Cámara Alta reconoció a esta banda diciendo que mientras su bancada “legisla a favor del pueblo”, ellos “hacen música también a favor del pueblo”.

[Publicidad]

En su mensaje de bienvenida, Luis Alfonso Silva Romo expresó que esta es una de las bandas “más representativas de México”.

Lee también México se blinda para un Mundial de Futbol tapizado por protestas e inseguridad; gobierno se prepara con equipos anti-drones

“Hace 60 años que la Original Banda el Limón comenzó actividades y comenzó a innovar en este género musical que ya no le pertenece solo a una entidad federativa, le pertenece al mundo entero”, señaló el senador del Partido Verde.

[Publicidad]

Senado de la República conmemora 60 años de la Original Banda el Limón, de Salvador Lizárraga este miércoles 10 de junio de 2026. Foto: Especial

Por su parte, Juan Luis Barbosa Lizárraga, músico, productor y actual director de la agrupación, dijo que cuando se reciben estos reconocimientos “no hay palabras”.

“Ha sido mucho trabajo para poder trascender y llevar la música de Sinaloa al mundo. Gracias por siempre dejar el corazón y el alma en cada presentación de la Original Banda el Limón”, mencionó.

Senado de la República conmemora 60 años de la Original Banda el Limón, de Salvador Lizárraga este miércoles 10 de junio de 2026. Foto: Especial

em/apr