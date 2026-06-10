Con 11 votos a favor y dos en contra, la comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente aprobó la ratificación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos.

El dictamen será discutido y votado este mismo miércoles en el pleno de la Comisión Permanente.

Al presentar su plan de trabajo, Lazzeri Montaño afirmó que de ser ratificado por el pleno, su labor se apegará a los cuatro principios definidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos: respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

Dijo que el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) es fundamental y debe ser la principal apuesta para el futuro.

“La defensa y modernización del tratado constituye una prioridad de seguridad económica nacional”, recalcó.

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De no haber sorpresas, el nuevo embajador estará viajando en los próximos días a Washington para presentar sus cartas credenciales ante el gobierno del presidente Donald Trump.

Mientras tanto, la atención en el Senado la tiene La Original Banda el Limón, quienes celebran en la Cámara Alta más de 60 años de trayectoria musical.

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