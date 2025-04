Con 90 votos a favor y 17 en contra, el pleno del Senado aprobó en lo general el nuevo reglamento de la Comisión Permanente, cuyo objetivo es regular las sesiones de ese órgano legislativo. Sin embargo, la bancada del PAN denunció censura por parte de Morena, luego de que de última hora, se incluyó una reserva para facultar a la Presidencia de la Mesa Directiva a silenciar a aquellas senadoras o senadores que injurien, insulten o se excedan en el uso de la tribuna.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional, Ricardo Anaya, acusó a Morena de pretender censurar a los legisladores, en violación a lo que establece la Constitución Política.

“Lo que pretenden ellos es, en el artículo 41, darle facultades expresas al presidente de la Cámara para poder reconvenir a los senadores por sus expresiones, lo cual es violatorio del artículo 61 constitucional; pero, segundo, le da inclusive facultades para apagarles el micrófono. Así expresamente lo están planteando. Se los voy a leer. Dice: La Presidencia hace exhortos continuos y, de realizarse un tercer exhorto, se le retirará el sonido, así lo dice, se le retirará el sonido.

Lee también Senado regresa a comisiones dictamen de la ley de Telecom; prevé modificaciones tras conversatorios

“Entonces, nosotros estamos en contra de la censura. No vamos a aceptar esta reforma al artículo 41 del Reglamento de la Comisión Permanente. (…) El que le den facultades al presidente para reconvenir, uno; y dos, para apagar el micrófono, pues es violatorio de la Constitución, número uno; pero dos, otra vez, el sello de la casa, el autoritarismo y la censura por parte de Morena”, expuso.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó cualquier intención de censurar y dijo que solo se busca que ningún legislador, incluido quien ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva, sea objeto de injurias o faltas de respeto, por lo que propuso al PAN que presenten una reserva para eliminar la parte en la que se faculta a quien conduce las sesiones a apagar el micrófono de la persona oradora.

El morenista reconoció que no hay ningún reglamento que pueda evitar que un senador exprese lo que piensa “y cada quien es responsable de sus palabras y de sus actos”.

Lee también UNAM se pronuncia sobre crisis de desapariciones por el crimen organizado; pide acciones de todos los niveles de gobierno

“Lo que el reglamento plantea es que no haya injurias a un senador o senadora. Injurias no es lo que se puede decir en un debate duro. Injurias es, pues eso, una falta de respeto a un compañero o compañera y me parece que eso está inclusive en las normas generales del debate en cualquier parlamento. Nosotros no le tenemos miedo a las palabras y yo menos que nadie. Yo vengo del profundo corazón del pueblo y no hay palabra que me espante, no hay debate que yo rehuya, no hay argumento que no pueda rebatir.

“Y si alguien cree que porque va a haber una reglamentación de la comisión permanente se va a violentar el artículo 61 constitucional, no entiende nada. Aquí nadie puede regatearle el derecho de libre expresión a ninguna persona. Y tan no somos narcogobiernos ni dictaduras ni nada parecido que nos pueden injuriar permanentemente y no les pasa nada, porque si fueran una dictadura no podían decir ni una milésima parte de lo que dicen permanentemente”.

Fernández Noroña dijo que “es muy ruin que se justifiquen agresiones al presidente de la Mesa Directiva, sea quien sea, o presidenta, porque finalmente es la representación de esta soberanía. Y yo he sido muy solidario con cada senador y senadora al margen de cuál sea su militancia política, de que no se ha agredido, de que no se ha defenestrado, de que no se ha insultado, de que no se ha injuriado. Entonces es un falso debate, es una manera permanente de buscar la provocación sin dar un solo argumento, sin dar una sola razón, sin hablar con verdad”, concluyó.

Lee también INE concluye impresión de más de 600 millones de boletas para elección judicial; no se podrán bajar candidatos

La senadora Mayuli Martínez Simón, a nombre de la bancada del PAN, presentó una reserva para eliminar la amenaza de censura, pero fue rechazada por la mayoría oficialista, al advertir que los panistas pretendían vía libre para injuriar e insultar.

En cambio, aprobó la propuesta del senador en el sentido de eliminar el numeral 5 numeral del artículo 41 del reglamento, que facultaba a la Presidencia de la Mesa adictiva a apagar el micrófono del orador o la oradora después de tres llamados para concluir su intervención.

El dictamen fue aprobado en lo particular con 85 votos a favor y 15 en contra y fue devuelto a la Cámara de Diputados con las modificaciones avaladas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em