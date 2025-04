Abuchean a Fernández Noroña en Congreso Nacional del PT; militantes le piden "aguantar la crítica"

Militantes del Partido del Trabajo, corrieron al Presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña durante el Congreso Nacional de dicho instituto político que se realiza en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Senador fue señalado de "malagradecido", pues llegó a la Cámara Alta por el PT, y después se afilió a Morena.

Fernández Noroña fue invitado al Congreso, pero en el evento, fue señalado de tratar mal a los petistas, principalmente al coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

Lee también Bajo programa de Vivienda ya no se construyen "huevitos" de 35 metros: Sheinbaum; busca construir un millón 100 mil casas

"Reginaaaldo, Reginaaaldo", gritaron los asistentes en respaldo a Sandoval Flores.

Cuando Noroña abandonó el Congreso, la militancia le pidió "aguantar la crítica" y fue despedido al grito de: "No le saaaque, no le saaaque".

Previamente, Noroña hizo uso de la voz y recriminó al PT que en la Cámara de Diputados votaron en Contra de rechazar la petición de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, y se han estado "separando" de Morena y el PVEM.

Lee también Cae "Marquitos", líder de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, en BCS; se desarticuló célula criminal: Harfuch

También reclamó que los liderazgos del PT han estado quejándose públicamente de Morena, en referencia a las declaraciones de Reginaldo Sandoval, quien este jueves declaró que los morenistas son soberbios y se sienten invencibles.

En respuesta, la militancia comenzó a abuchear a Noroña, quien decidió retirarse del lugar.

"Larga vida el Partido del Trabajo toda la unidad con el Partido del Trabajo pero no voy a convalidar ninguna política de centralismo. Y es que si mi presencia aquí no es bienvenida en este momento me retiro del congreso", señaló el Senador, al tiempo que se paró y se fue entre gritos de "buuuuu".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp