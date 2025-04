La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que bajo la nueva estrategia de vivienda, las casas que se entregan bajo el Programa de Vivienda para el Bienestar ya no son “los huevitos” de 35 metros que antes se construían en años pasados, sino que ahora son de por lo menos 60 metros cuadrados.

Al encabezar la ceremonia de arranque de obras en el Programa de Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, la Mandataria federal destacó que la meta original de construir y entregar un millón de vivienda social en el sexenio, esta aumentó por un millón 100 mil.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama, la jefa del Ejecutivo federal destacó que las nuevas viviendas en unidades habitacionales son construidas en espacios que son dignos y justos para la población mexicana.

Lee también Sheinbaum lamenta asesinato de madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo en Jalisco; “tiene que investigarse a fondo”, indica

Claudia Sheinbaum en Quintana Roo. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

“Hay algo muy importante, que es que ya no solamente es el crédito de la vivienda. Es decir, ya no solamente te dan dinero y tú encuentras a ver dónde vas a escoger tu vivienda, ya no es con los desarrollos inmobiliarios que se hacían antes y ahora no solo se ofrece el crédito, sino que se da la vivienda en unidades habitacionales que son dignos, que son justos para el pueblo de México.

“Son casas de por lo menos 60 metros cuadrados, no los ‘huevitos’ aquellos de 35 metros cuadrados que se hicieron durante tantos años. Se construye la vivienda con espacio público para que las familias puedan vivir bien”, dijo

Lee también “Que se modifique la redacción o que se elimine el artículo”; Sheinbaum propone cambio a nueva Ley de Telecomunicaciones

Claudia Sheinbaum en Quintana Roo. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Claudia Sheinbaum en Quintana Roo. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc