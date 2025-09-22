Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 47 envoltorios con polvo blanco con características similares a las de la cocaína, equipo táctico, 8 mil 400 latas de cerveza, dos mil 880 cajetillas de cigarros, una cámara de videovigilancia, equipo táctico y material diverso en San Luis Río Colorado, Sonora.

Semar asegura droga y material diverso en San Luis Río Colorado, Sonora. Foto: Especial.

Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Colonia Joyas del Parque, en San Luis Río Colorado, Sonora, donde incautaron los objetos.

La presunta droga y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

En esta acción también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal y Municipal.

La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y continuará trabajando en coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad de las familias.

