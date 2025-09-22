Más Información
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 47 envoltorios con polvo blanco con características similares a las de la cocaína, equipo táctico, 8 mil 400 latas de cerveza, dos mil 880 cajetillas de cigarros, una cámara de videovigilancia, equipo táctico y material diverso en San Luis Río Colorado, Sonora.
Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Colonia Joyas del Parque, en San Luis Río Colorado, Sonora, donde incautaron los objetos.
La presunta droga y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
En esta acción también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal y Municipal.
La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y continuará trabajando en coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad de las familias.
