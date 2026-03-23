Tras un segundo allanamiento en menos de 48 horas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova anunció el cierre temporal de sus oficinas, al advertir que no existen condiciones de seguridad para continuar con su labor en defensa de personas migrantes y refugiadas en la frontera sur del país.

“Es la primera vez en 29 años que nos vemos obligados a cerrar. Es una decisión dolorosa que impacta directamente a las personas a quienes acompañamos”, señaló la organización, que atribuyó esta medida a la falta de respuesta de las autoridades.

El centro denunció que el ataque más reciente —allanamiento y robo— tuvo como objetivo intimidar, obstaculizar y desarticular su trabajo en derechos humanos. Subrayó que, pese a haber presentado una denuncia desde el 20 de marzo de 2026 y solicitar protección, no se implementaron medidas para resguardar sus instalaciones.

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Ante ello, responsabilizó de cualquier agresión en su contra al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que acusó de omisión.

El Fray Matías advirtió que el cierre no solo afecta a su equipo, sino que deja en mayor vulnerabilidad a cientos de personas migrantes y refugiadas que dependen de su acompañamiento legal y humanitario en una de las regiones más complejas del país.

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