La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) inició el curso de capacitación “Litigio penal especializado en casos de violencia de género contra las mujeres”, dirigido a más de 140 abogadas que atienden a víctimas de violencia de género.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que Melissa Zamora, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio, destacó que el objetivo es brindar herramientas que fortalezcan el acompañamiento legal a las víctimas.

“Son el rostro de lo que esta secretaría y el Gobierno de la Ciudad de México están ofreciendo para las mujeres. Ustedes no solamente son las abogadas que las reciben y las van a acompañar para levantar la denuncia, sino esas asesoras y acompañantes que les van a ayudar a procesar lo que están viviendo”, expresó Zamora durante el encuentro.

Este año la Semujeres arrancó con un grupo de litigantes especializados para fortalecer la política de acceso a la justicia Foto: Especial.

De acuerdo con la secretaría, Zamora subrayó la importancia de fortalecer el respaldo institucional hacia las abogadas que forman parte de la Secretaría, con el propósito de garantizarles estabilidad y reconocimiento dentro de la estructura pública.

Señaló que esta cobertura permitirá dar continuidad y coherencia a la política de atención a víctimas de violencia, asegurando que la Semujeres mantenga un acompañamiento sólido y constante para las mujeres que buscan justicia.

“No vamos a cejar en la intención de darle una cobertura institucional al trabajo de nuestras abogadas de las mujeres como parte de esta secretaría, no solo que las abogadas tengan esa cobertura institucional, sino que se dé consistencia a la política de atención de una dependencia que está asumiendo el reto de acompañar a las víctimas” dijo Zamora,

Además, informó que este año la Semujeres arrancó con un grupo de litigantes especializados para fortalecer la política de acceso a la justicia y el acompañamiento integral a las mujeres en situación de violencia.

