Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó reunirse con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a las y los docentes disidentes a una reunión este miércoles a las 11:00 horas en la sede de Bucareli, en el marco de sus protestas por la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Gobernación señaló que la convocatoria a este diálogo, junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también se realiza “con el propósito de darles a conocer una nueva propuesta, para que juntos construyamos alternativas en beneficio del magisterio nacional”.

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene su apertura al diálogo permanente y para la construcción de acuerdos con las y los maestros representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, refirió Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Se refrendó además la disposición para reactivar “de inmediato” las mesas de trabajo que permitan concretar el congelamiento de la edad de jubilación para los docentes sujetos al artículo Décimo Transitorio, en 58 años para hombres y 56 para mujeres, y se publique el decreto correspondiente a la brevedad.

Llamó Segob a trabajar conjuntamente para elaborar una iniciativa que formalice la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y establecer una nueva relación para el ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes.

Ante las manifestaciones de la CNTE, la presidenta Sheinbaum Pardo confió en que cumplan con su palabra de no boicotear la elección judicial de este 1 de junio.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, la Mandataria reiteró que el diálogo sigue abierto con la Segob y la SEP, pero depende de la Coordinadora si asiste o no. También reveló que la dejaron plantada en un encuentro programado para el 8 de mayo.

“¿El gobierno está prevenido en el caso que los maestros de la CNTE quisieran sabotear algunas de las casillas?”, se le preguntó.

“Esperemos que no, y de cualquier manera nosotros no vamos reprimir, eso es importante. Ayer comentaron que no quieren boicotear la elección. Espero que sea así realmente”, respondió.

La Titular del Ejecutivo federal comentó que el objetivo de la reunión planteada para el 8 de mayo era llegar a acuerdos a través de diálogo directo con ella.

“En la última reunión que yo tuve con la CNTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita (...) Que sí es importante, porque era antes de su paro, del 15 de mayo.

“La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la Presidenta. Pero ellos no quisieron acudir a esta reunión”, externó al recordar que la Segob les envió una carta para sostener una mesa de diálogo este miércoles.

Cuestionada sobre si haría un llamado a que no se estigmatice a la Coordinadora, la Presidenta insistió en que ella hace un llamado a los y las docentes al diálogo con las dependencias. Repitió que no tiene nada que ver la elección judicial con sus demandas, ante la amenaza de boicot al proceso del 1 de junio.

Indicó también que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha ayudado a ver, particularmente con la Sección 22 de la CNTE, un esquema para dialogar.