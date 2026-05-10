Conforme a la Ley Federal del Trabajo, todas las empresas y empleadores del país que, deben realizar durante mayo el pago de las utilidades, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al destacar que se trata de un derecho constitucional que reconoce la contribución directa de los trabajadores a la generación de riqueza.

“Este derecho, históricamente vulnerado en el pasado neoliberal, ha sido fortalecido en los Gobiernos de la Transformación. En el pasado, el reparto de utilidades se convirtió en una simulación que limitaba el acceso efectivo de los trabajadores a este beneficio. Sin embargo, a partir de la reforma en materia de subcontratación aprobada en abril de 2021, se ha logrado revertir esta situación”, aseguró la dependencia federal.

Afirmó que como resultado de estos cambios, el monto distribuido por concepto de utilidades ha registrado un incremento acumulado del 150 por ciento, al alcanzar los 259 mil 610 millones de pesos (mdp) en 2024, lo que representa un “avance histórico” en favor de la justicia laboral y la dignificación del trabajo en México.

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La STPS hizo un llamado a las empresas a cumplir puntualmente con esta obligación legal y refrendó su compromiso de vigilar el respeto a los derechos laborales.

Subrayó que las y los trabajadores tienen a su disposición los canales de orientación y denuncia en la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores (Profedet) y en el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), para garantizar que el derecho a las utilidades se ejerza plenamente.

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