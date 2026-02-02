El coronel de infantería Juan Sandoval Muñoz señala que uno de los cambios que se realizó en el Servicio Militar Nacional (SMN) en México es su duración, que ahora será de tres meses y no de un año para liberar la Cartilla Militar.

Explica que la Fase de Adiestramiento se realiza en dos escalones, del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre, con 13 sesiones los sábados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también comandante del 78 Batallón de Infantería dice que eran 44 semanas de adiestramiento de 7:00 a 13:00 horas los sábados, ahora es de 13 semanas, con el mismo horario, esto a base de un diagnóstico en el cual se determinó hacerlo más atractivo para los jóvenes que están estudiando y acortar esos tiempos.

En el Campo Militar 1-A, el coronel dice que priorizan materias cívico-militares que puedan reforzar la formación de los conscriptos que traen de casa y de igual forma cumplir su obligación constitucional.

¿Cuántas materias se imparten en el SMN?

—Son 10 materias… El diagnóstico que se hizo por medio de los especialistas determinó que van a favorecer a los jóvenes, para ellos es más atractivo cumplir con su obligación en 13 semanas y no en las 44 semanas que se venían programando desde 1980.

¿Cuáles son las principales materias?

—Orden cerrado, consiste en movimientos y formaciones militares para desplazamientos en unidad promoviendo la disciplina, plan DN-III-E, protección civil, primeros auxilios, sanidad militar… Conocimiento del armamento, aspectos cívico-militar.

¿Cuál es el objetivo del SMN?

—Todo el enfoque y estructura de las tres semanas es que los jóvenes conozcan a sus Fuerzas Armadas y se llevan un conocimiento por medio de los oficiales y sargentos.

¿Continúa el sorteo del SMN de la bola blanca o negra?

—Sí, bola blanca tendrán que marchar en los Centros de Adiestramiento del Ejército. Estamos en el proceso de captación de las cartillas que ya salieron con bola blanca y la bola negra (los dispensa a marchar), es una situación en las cuales la cartilla queda en los archivos y al final de los tres meses se libera.

¿Qué va a ocurrir con la compañía del Servicio Nacional conocida como Encuadrados, donde permanecían tres meses en las instalaciones militares para liberar el SMN?

—Va a permanecer con 13 semanas. Llegan con una perspectiva y salen más recios, y por eso se decidió en el diagnóstico que continúe de esa forma.

Los hombres, y también mujeres, que hacen el servicio militar adquieren conocimientos sobre disciplina, primeros auxilios, entre otros. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

¿Anteriormente los jóvenes se decidían por esta modalidad para liberar más rápido el SMN?

—Sí, pero muchos de ellos quieren ser soldados y es una forma de ver si les gusta, la mayoría cuando terminan su Servicio Militar Nacional causan alta o ingresan a un plantel de educación militar.

¿En qué consiste el adiestramiento que se les brinda a los Encuadrados?

—Es más personalizado por parte del personal de instructores que tienen en la planta de cada compañía.

¿Qué beneficio tienen los que deciden realizar el servicio militar Encuadrado?

—Tienen los beneficios que se le ofrece a un soldado en activo el tiempo que están con nosotros y se decidió en el diagnóstico y en el comité que permaneciera en el mismo sentido, es una oportunidad de formar jóvenes con los principios y valores que tiene un militar.

¿Cómo aplica el servicio militar para las mujeres voluntarias?

—Sigue igual, la única diferencia es que en lugar de 44 semanas van a ser 13 sesiones y se integran en los mismos grupos con el personal masculino. La participación de las mujeres va en aumento, ellas son nuestras mejores voceras, tenemos buena aceptación.

¿A las mujeres voluntarias al concluir se les entrega la cartilla?

—Sí, es simbólica. No tienen una obligación o un fundamento constitucional, como es el caso de los hombres, es un reconocimiento de haber cumplido con el Servicio Militar Nacional de manera voluntaria.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la cartilla?

—Lo pueden hacer de 18 años a 39 años, acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, comprobante de domicilio vigente, Clave Única del Registro de Población (CURP) y cuatro fotografías.