Coacalco, Méx.- Tercera fuga de gas derivada de trabajos por obras viales se registró este sábado en Coacalco. En esta ocasión sucedió mientras se realizaban las labores de rehabilitación en la Avenida Carlos Hank González; trabajadores perforaron accidentalmente una tubería de gas natural de la empresa ENGIE.

El incidente ocurrió la mañana de este sábado a la altura de la colonia Ejidad Los Acuales; provocó el desalojo de 60 familias de dos calles a la redonda, como parte de los protocolos de seguridad, informó el director de Protección Civil municipal, Raziel Ali Morales.

Al sitio acudió personal de la gasera ENGIE para realizar la reparación del ducto, en coordinación con elementos de Bomberos, Protección Civil y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (Sapasac).

Como medida preventiva, el área fue acordonada mientras que elementos de Bomberos y personal del organismo de agua municipal llevaban a cabo los trabajos para dispersar el gas y evitar su acumulación.

Durante las labores de atención a la emergencia, en el lugar permanecieron dos ambulancias con paramédicos, con el fin de brindar apoyo a las personas que pudieran requerir atención médica; sin embargo, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas o intoxicadas.

La situación quedó bajo control una vez que concluyeron los trabajos de reparación del ducto, por lo que en el transcurso de la tarde, las familias desalojadas regresaron a sus viviendas.

Este incidente es el tercero en su tipo en menos de cinco meses: el primero ocurrió el 22 de agosto del 2025, cuando trabajadores realizaban las obras correspondientes al Distribuidor Vial en Parque Residencial, en la vía López Portillo, y provocaron una fuga en una tubería también de la empresa ENGIE. En este mismo proyecto, cinco días después, el 27 de agosto se registró otro hecho similar.

Hasta el momento, en ninguno de los incidentes se reportaron personas lesionadas ni daños mayores, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales.

