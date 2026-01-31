Naucalpan, Méx.-Dos integrantes de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Naucalpan fallecieron al interior de una vivienda ubicada en la calle Mandarinas, colonia Las Huertas Tercera Sección, presuntamente a causa de una fuga de gas.

Se trata de Omar Rodríguez, subdirector de Protección Civil municipal, y Guadalupe Amaro, jefa de Oficina de la misma coordinación, informó el Gobierno de Naucalpan.

De acuerdo con reportes oficiales, vecinos de la calle Mandarinas alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor a gas que provenía de un departamento.

Leer también: Tultitlán colaborará con autoridades federales tras detención de policías municipales; elementos son acusados de homicidio

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes ingresaron al inmueble y localizaron a Omar Rodríguez , así como a Guadalupe Amaro, sin signos vitales.

De acuerdo a las primeras indagatorias, se presume que la fuga de gas se originó en el boiler de la vivienda.

En un comunicado, el Gobierno Municipal de Naucalpan informó que los hechos se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

