Chivela.— Alrededor de las 10 de la mañana del 28 de diciembre de 2025, un anuncio a través del aparato de sonido de la comunidad rompió con la cotidianidad en Chivela. Las autoridades de esta localidad, del municipio de Asunción Ixtaltepec, llamaban a “los que tuvieran la voluntad de ir a ayudar”, porque el tren se había descarrilado y la gente no podía salir.

Ese día, Martín Orozco, un campesino de 55 años, cortaba la leña para una vecina cuando escuchó el mensaje. Tomó su motosierra y el bote de gasolina y se fue. Cuenta que cuando iba en camino pensaba que no podía ser que el tren se saliera de la vía, “pues está todo nuevo”.

Martín fue una de las primeras personas en llegar. Pronto arribaron pobladores de Morrito y Nizanda, otras comunidades cercanas.

El primer recuerdo de Martín es ver la máquina del tren hecha pedazos, como si se hubiera partido por la mitad, los gritos de auxilio de quienes iban a bordo de los vagones de pasajeros.

Su primera acción fue ayudar a salir a tres personas de los vagones descarrilados, pero que aún estaban sobre la vía; hasta que éstas le dijeron que mejor apoyara a los que se habían caído al barranco; algo que de lo que en ese momento no se había percatado. Uno de los vagones cayó al precipicio que calculan con una pendiente de entre 20 y 25 metros de profundidad, casi sin inclinación; lo más parecido a una caída en vertical.

El accidente ocurrió en una curva de la vía. En ese momento, sólo se encontraba Martín, un militar de la Secretaría de Marina y otro hombre de Chivela.

“Nos dicen, vayan abajo, y fue cuando escuchamos. ¡Nombre, si lo viera!, era un griterío que no sabía qué hacer. Bajamos y vimos a todas aquellas personas heridas, incluso muertos. Me tocó sacar una niña que, al agarrarla del bracito, se le cae el seso a la niña y cae en mi pie, lloré de tristeza al ver la niña. Estaba una señora, estaba tirada, así acostada, abría los ojos, pero estaba inconsciente, y la niña pues ya estaba muerta.

“Sacamos a una señora que estaba lastimada. Ahí falleció la señora. A la niña la sacamos para ayudar a las demás personas, para no lastimar más su cuerpo y la tendimos, le tapamos la cara. Con una ropa la tapé, le envolví su cabecita con un suetercito negro, yo se lo amarré.

“Mire, yo saqué una señora, una señora grande, tenía como 70 años, hay una foto. Me la subieron en la espalda porque venía lastimada, y empecé a subir por el barranco. Le dije, tía, se agarra de mí, porque la voy a subir, la quiero ayudar. Me saqué las chanclas y me fui hasta arriba. Así saqué a tres personas”.

La ayuda llegaba en grupos de hasta 20 personas, la mayoría de Chivela. Llevaban sus machetes, mecates, bebidas, alimentos y sábanas o cobijas para sacar a las personas heridas y cubrir los cuerpos de las personas que habían fallecido. Al mediodía, ya habían contabilizado 10 personas muertas.

Martín dice que los recuerdos de ese día son crudos y dolorosos. “Una muchacha me gritaba ayúdenme, ayúdenme. Le dije que si yo fuera Superman alzaría el tren y me la llevaría y la pondría yo ahí, a salvo, porque ella estaba prensada, pero logramos sacarla”.

Señala que cuando llegó la Marina sólo acordonaron el área, pues ellos ya habían terminado de sacar a los heridos del vagón que cayó al barranco. Ese día, además, cortaron la electricidad, el internet y la señal de celular. Él cree que fue con la intención de que las personas no compartieran imágenes, videos o información de lo que ocurría.

En cambio, dice, casi todo el pueblo de Chivela llegó a ayudar. Para las tres de la tarde, Martín ya no podía más, la Marina les dijo que no podían sacar los cuerpos de los fallecidos, porque tenía que llegar el Ministerio Público. A esa hora, él contaba 10 víctimas fatales.