El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial de la Federecaipón no afecta en nada a sus trabajadores, pues, afirmó, se busca “cortar el copete de privilegios” de jueces, magistrados y ministros.

En la conferencia mañanera, consideró que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México: “Hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores, eso también para que lo conozcan todos los empleados del Poder Judicial, son los privilegios de los de arriba.

“Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso, porque tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público, nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84 mil millones de pesos”, insistió.

El Mandatario federal llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no preocuparse, que no se les quiera confundir de que no recibirán sus sueldos y prestaciones, dijo.

“[Quiero] decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, no; es con los de arriba, que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, repitió.

El Presidente expuso que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México, sino al contrario, lo perjudica y acusó que ese Poder está a las órdenes de una minoría rapaz al servicio de la oligarquía, no del pueblo, opinó.

“Hay que preguntarnos: ‘¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría. Es un Poder a las órdenes de una minoría rapaz al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo”.

El Jefe del Ejecutivo federal comentó que en sexenios pasados no hubo ningún acto del Poder Judicial en beneficio del pueblo.

“Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo, nada, y yo les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo”, reiteró López Obrador.

