Ante la propuesta de incrementar los impuestos saludables a bebidas azucaras y tabaco, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz explicó que van por cuatro medidas para disminuir el consumo y efectos negativos en la salud de la población.

La atención de alta especialidad, tratamientos innovadores, atención moderna en el primer nivel y prevención y promoción.

En la prevención y promoción van por una campaña masiva de promoción de estilos de vida saludable por medios digitales enfocada a la reducción de bebidas azucaradas y con edulcorantes, y dieta con ejercicio.

"(...) también estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan entonces poder transmitir estos conceptos muy importantes. Estas medidas saludables desde la infancia, aprovechando precisamente los videojuegos y tratando de disminuir la violencia en los videojuegos", destacó.

El segundo punto es la modernización e innovación que tiene que ver tanto con la detección como en la atención médica del primer nivel.

"Estamos ya implementando los protocolos nacionales de atención médica en todo el país para que se vuelvan obligatorios", añadió que habrá apoyo de inteligencia artificial para detección y seguimiento de estas enfermedades.

También van por la detección temprana del daño renal.

