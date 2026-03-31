Movimiento Ciudadano (MC) lanzó la campaña “México cree en México”, en el marco de la Copa del Mundo 2026, la cual se inaugura el próximo 11 de junio.

En el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (Cdmx), donde el partido político “tiró la casa por la ventana”, su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, detalló que se trata de una estrategia de comunicación con el fin de posicionar un mensaje de unidad, identidad nacional e inclusión.

Añadió que se busca “convocar a que la conversación pública en este país sea distinta, sea diferente”, al apelar a la esperanza como el motor de la “transformación colectiva”.

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“Es una apuesta más de Movimiento Ciudadano por cambiar la forma en que se hace política en este país”, reafirmó en el acto al cual asistió el fundador de MC, Dante Delgado.

Álvarez Máynez dio su mensaje en un escenario circular en medio de una minicancha de futbol, rodeado de jóvenes con playeras naranjas y grandes sombreros, que al término del evento bailaron al ritmo de batucada, con matracas y banderas de México, y del partido.

“México cree en México es por supuesto una campaña a propósito del Mundial de futbol del que seremos sede por tercera vez en nuestro país. México cree en México sí dialoga con el futbol, pero entiende al fútbol y al deporte en general como un vehículo para que podamos conversar, dialogar, sobre cosas y temas más importantes para nuestro país. México cree en México tiene como protagonistas no a los estados, no a las instalaciones que se hacen alrededor del Mundial, sino como protagonistas a las mexicanas y a los mexicanos que construyen este país todos los días”, subrayó.

Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, durante la presentación de la campaña "México cree en México", en el World Trade Center (WTC). Fotos: Mario Jasso / CUARTOSCURO

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Dijo que la historia de México en su relación con el futbol es una historia de frustración, pero que no tiene por qué ser destino.

“Una historia que también, y a propósito del futbol, nos ha llenado de enojo, de frustraciones, de tragos amargos, de decepciones que se han reflejado en momentos icónicos, simbólicos de los mundiales de futbol, pero que tienen mucho que ver con nuestra identidad. También es una convocatoria a romper con esa historia, a entender que la historia no es destino y que México puede cambiar su historia y que la podemos cambiar de manera colectiva”, señaló.

De igual forma planteó una reinterpretación del concepto de unidad, al rechazar que esta implique uniformidad o silencio de voces críticas.

“En esta campaña vamos a hablar de unidad, pero también vamos a desafiar la manera en la que tradicionalmente se habla en este país de unidad. Unidad ha significado en muchos momentos de nuestra historia silenciar a las voces críticas, porque se dice que eso atenta contra la unidad, tratar de eliminar las diferencias que tiene nuestro país, porque se dice que solo cuando todos actuamos de la misma manera o pensamos de la misma forma y unida.

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“Y nosotros creemos que la unidad es algo diferente, que la unidad se construye desde el reconocimiento de la diversidad y desde el diálogo y de la conversación. Que sólo puede haber unidad en un país en el que hay inclusión, que sólo puede haber unidad como resultado del reconocimiento de que México es un país desigual y que además el futbol como otras facetas de la realidad pública, reproduce esas desigualdades, que el futbol hoy enfrenta una crisis porque se ha alejado de la identidad popular y porque hay sospechas de corrupción, de elitismo”, destacó.

Asimismo, advirtió que la justicia en México sigue siendo una asignatura pendiente. “Sin justicia las cosas dejan de tener sentido, sin justicia no podemos hablar de un futuro compartido. Es difícil aspirar a caminar hacia un mismo horizonte, a convocar a las mexicanas y a los mexicanos a construir un México distinto si no se hace justicia.

“Por eso este es un ejercicio que va a dialogar con la entrega de los jugadores que se plantan en el Estadio Azteca y juegan al tú a tú con Portugal, pero también con las mujeres que afuera del estadio marchan con las pancartas de personas desaparecidas, recordando que en este país falta justicia”, advirtió.

Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, durante la presentación de la campaña "México cree en México", en el World Trade Center (WTC). Fotos: Mario Jasso / CUARTOSCURO

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El evento cerró con la actuación musical de Yuawi, el joven que siendo niño, en 2018 saltó a la fama al interpretar la canción de “Movimiento Naranja”, del que se convirtió en ícono.

Además de Delgado, asistió la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, entre otros liderazgos del partido.

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