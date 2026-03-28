El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó una iniciativa para prohibir la sobreventa, la reventa abusiva y los precios dinámicos en el comercio de boletos de espectáculos en vivo.

El senador Néstor Camarillo comentó que la falta de una regulación en esta área ha causado prácticas abusivas que afectan a las y los consumidores.

“Siempre las plataformas colapsan, hay cargos ocultos, letras chiquitas. De repente los tickets a comprar desaparecen de la página oficial y ya están en otras páginas de reventa con precios 10 o 20 veces más altos”, dijo.

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“Si se cancela el evento es un problema que regresen el dinero. Lo regresan por partes o en un 90%, si bien les va”.

Camarillo expresó que las prácticas anteriores son resultado de un mercado concentrado donde una sola empresa controla el 64.5% de la venta de boletos en México.

“La ausencia de una regulación efectiva ha permitido que los abusos se normalicen y que las multas sean tan insignificantes que se convierten en costos de operación”.

“Desde Movimiento Ciudadano no nos vamos a quedar callados. Por ello, a nombre de la Bancada Naranja presento una iniciativa que nace de una exigencia ciudadana, concreta, urgente y legítima para que comprar un boleto para un concierto, un partido o un evento cultural no sea una experiencia de abuso, de engaño y de frustración”.

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Dicha iniciativa, la cual propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que el reembolso en caso de cancelación deberá hacerse a los 30 días siguientes al anuncio. Esta última cantidad incluirá el precio del boleto y todos los cargos por servicio asociados. Si hay plazamiento del evento, la persona podrá optar por la nueva fecha o solicitar el reembolso total. Otros contenidos son:

Garantizar el acceso a todas las personas que cuenten con boletos válidos

Las boleteras no podrán ofrecer ni vender accesos que sobrepasen el número de lugares disponibles en el recinto

Las boleteras deberán informar de manera clara y precisa el costo total de sus servicios antes de que las personas realicen el pago. Esto incluye todos los cargos y comisiones aplicaciones

Se prohíben los precios dinámicos. Las boleteras no podrán subir el precio del boleto en función de la demanda

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