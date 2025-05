La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué este lunes salió de Palacio Nacional para asistir a la Secretaría de Gobernación (Segob), a una reunión con Rosa Icela Rodríguez.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que asistió al edificio de Bucareli a invitación de la titular de la Segob, y no descartó visitar otras Secretarías.

“Normalmente la secretaria de Gobernación viene a Palacio Nacional, y Rosa Icela me dijo: `quiero que conozcas mi oficina´. Entonces un acuerdo que teníamos lo llevé allá, y estaban algunos compañeros también en la reunión. Pero no hay nada particular, especial de la visita”, expuso.

Lee también Investigarán permisos del INAH a MrBeast para grabar en zonas arqueológicas; determinarán si hay sanciones: Sheinbaum

Detalló que con Rodríguez se tocaron diversos temas y aprovechó para decir que “es una gran secretaria de Gobernación, es una mujer ejemplar también, muy trabajadora, con mucho método de trabajo, muy sensible, muy sencilla y da muchos resultados”.

“¿Considera que rompió un poco el protocolo de otros presidentes?”, se le preguntó.

“Pues sí. Es que dicen: `¡cómo va a ir la Presidenta a una Secretaría!´. Pues qué tiene de malo, no tiene nada de malo”, dijo.

Lee también No hay censura en Ley de Telecomunicaciones, se promueve la conectividad: Peña Merino; Artículo 109 se elimina

Agregó que si los secretarios de Estado la invitan a visitar las dependencias que encabezan, iría: “Sirve uno que también conoce a todas las trabajadoras y trabajadores, y los saludamos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr