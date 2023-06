El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, se registró para participar por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

En presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recibió el comprobante de su licencia al cargo, así como sus dos propuestas de encuestadoras.

Monreal Ávila dijo estar feliz y entusiasmado de participar en las encuestas para la definición de la coordinación de la defensa de la 4T.

"Del Rancho a Palacio Nacional"

"Cómo no me voy a sentir bien. Del Rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional", confío Ricardo Monreal al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

En la sede del registro, acompañado de su esposa María de Jesús Pérez, destacó la importancia de la dirigencia de Morena vaya a financiar este proceso para elegir al candidato presidencial en el 2024.

"Mi esposa y yo somos del mismo rancho. Quien iba a soñar que alguien de un rancho de 300 personas, casi todos monreales, como un hijo de campesino iba a llegar a estas alturas", indicó.

Expresó su alergia y entusiasmo por participar en el proceso y en las encuestas para la definición de la defensa de la 4T.

Ante Mario Delgado, expuso: "Me enteré de este proceso y financiamiento, por le decía a mi yerno como le vamos hacer para 60 días de campaña para recorrer el país".

Expuso que el partido con sus prerrogativas que le entregará serán justificados escrupulosamente y es positivo para que exista piso parejo y no se recurra a financiamiento ilícito.

Monreal anuncia que realizará una campaña “demasiado austera”

Ricardo Monreal Ávila aseguró que debido a que financiará sus actividades proselitistas con ahorros propios reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, la suya será “una campaña de tierra, demasiado austera”.

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, aun en su calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que recorrerá el país en su vehículo y confió en que podrá convencer a la gente para que lo apoye en las encuestas para definir la candidatura presidencial de Morena.

“Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas; no tengo dinero pero tengo capacidad y talento; no tengo dinero pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo; aunque sea con mi propio vehículo caminaré el territorio”, afirmó.

Despiden con mariachi a Monreal

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de su escaño, a fin de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024.

La licencia concedida surtirá efectos a partir de las 4 de la tarde del próximo viernes 16 de junio.

Al hacer uso de la tribuna por última vez, el político zacatecano aseguró que se va del Senado con las manos limpias, pues ejerció de manera honesta y transparente los recursos públicos de su grupo parlamentario.

“En el desempeño de mi función en esta legislatura solo percibí la dieta de 119 mil pesos, nunca una nota de consumo de restaurante, de avión o de hotel cargado al Senado”, subrayó.



