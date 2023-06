A unas horas de que se haga efectiva su solicitud de licencia para separarse de su escaño en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, asegura que se va de la Cámara Alta tranquilo y contento por haber tenido el privilegio de conducir al grupo parlamentario de Morena y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desde septiembre de 2018.

En entrevista, aseguró que está agradecido con Dios por haberle permitido llegar a este momento de su vida en que contenderá por la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

“Imagínese usted, del rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional. ¿Quién hubiera soñado eso?, si soy de un rancho de apenas 300 personas, de ahí es mi rancho, Puebla del Palmar, cerca de Plateros. ¿Quién iba a pensar que un hijo de campesinos pudiera estar ahora lidiando en las Grandes Ligas para ser candidato a la Presidencia de la República?, ¿cómo no voy a estar contento y agradecido con Dios?”, manifestó.

Ricardo Monreal señaló que si no obtiene la candidatura presidencial no regresará al Senado y afrontará los costos políticos de su “aventura”.

“No estoy titubeando, no estoy simulando, es en serio mi participación y si no puedo lograrlo pues tengo que pagar las consecuencias de mi aventura y de mi decisión política, tengo que afrontarlo y yo no creo que regrese, porque habrá ya una nueva dinámica en el Senado y otros actores que estén enfrentando los problemas”, expresó.

El aspirante presidencial zacatecano reconoció que deja pendientes al separarse de su escaño en el Senado de la República, pero confió en que puedan abordarse en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

“Me hubiera gustado los nombramientos, me hubiera gustado completar el órgano autónomo y me hubiera gustado la ley de cannabis, y algunas de esas que seguramente el próximo periodo van a salir, estoy seguro de ello porque hay voluntad, porque quien me sucede está muy comprometido con los temas”, puntualizó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

