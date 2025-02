Roma.— El papa Francisco se encontraba este sábado en condición crítica tras sufrir una crisis respiratoria asmática prolongada mientras recibía tratamiento por neumonía y una infección pulmonar compleja, informó el Vaticano.

El Papa, de 88 años, que permanece consciente, recibió “altos flujos” de oxígeno para ayudarlo a respirar. También recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran un recuento bajo de plaquetas, que son necesarias para la coagulación, dijo el Vaticano en una actualización de último momento. “El estado del Santo Padre sigue siendo crítico, por lo que, como se explicó ayer [viernes], el Papa no está fuera de peligro”, señala el comunicado. Es la primera vez que se utiliza la palabra “crítico” en una declaración escrita para describir el estado de Francisco desde que fue hospitalizado el 14 de febrero.

El comunicado también señala que el Pontífice “continúa alerta y pasó el día en un sillón, aunque con más dolores que ayer”. Los médicos se negaron a ofrecer un pronóstico, diciendo que era “reservado”.

Monjas y sacerdotes rezan por el papa Francisco frente al hospital Gemelli, en Roma, donde el Pontífice está hospitalizado desde el viernes 14 de febrero. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Los médicos han dicho que la condición de Francisco es delicada, dada su edad, su fragilidad y su enfermedad pulmonar preexistente.

La jerarquía vaticana apacigua las especulaciones sobre la posible dimisión

Mientras tanto, la jerarquía vaticana se puso a la defensiva para acallar los rumores y especulaciones de que Francisco podría decidir renunciar. No hay ninguna disposición en el derecho canónico sobre qué hacer si un papa queda incapacitado. Francisco ha dicho que ha escrito una carta de renuncia que sería invocada si fuera médicamente incapaz de tomar tal decisión. El Papa permanece completamente consciente, alerta, comiendo y trabajando.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, concedió una entrevista al Corriere della Sera para responder a las especulaciones. La entrevista se produjo después de que el Vaticano emitiera una negación oficial e inusual de un informe de los medios de comunicación italianos que decía que Parolin y el canonista jefe del Papa habían visitado a Francisco en el hospital en secreto. Dados los requisitos canónicos para que una dimisión sea legítima, las implicaciones de una reunión de ese tipo eran significativas, pero el Vaticano negó que se hubiera producido.

Parolin dijo que tales especulaciones parecían “inútiles” cuando lo que realmente importaba era la salud de Francisco, su recuperación y su regreso al Vaticano. “Por otra parte, creo que es normal que en estas situaciones se propaguen rumores incontrolados o se hagan comentarios fuera de lugar. No es la primera vez que ocurre”, dijo Parolin. “Sin embargo, no creo que haya ningún movimiento en particular y hasta ahora no he oído nada parecido”.

Sheinbaum le desea pronta recuperación

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo le deseo al papa Francisco pronta recuperación, luego que el Vaticano ha informado que el estado de salud del Pontífice es delicado.

En redes sociales, Sheinbaum Pardo escribió que el jerarca católico es un “gran humanista” que ha optado por los más pobres y por promover la fraternidad entre las personas y entre las naciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el sábado que el presidente Donald Trump había sido informado sobre la condición del líder religioso y estaba trabajando en su propia declaración que se publicará más tarde.

“Estamos orando por el Papa”, declaró Leavitt. Mientras tanto, los diáconos se reunieron en el Vaticano para su fin de semana especial de Año Santo.

Francisco se enfermó al comienzo del Año Santo del Vaticano, la celebración del catolicismo que se realiza cada cuarto de siglo.

Este fin de semana, Francisco tenía previsto celebrar a los diáconos, un ministerio en la Iglesia que precede a la ordenación al sacerdocio. En su lugar, el organizador del Año Santo celebrará la misa del domingo, según informó el Vaticano. Y por segundo fin de semana consecutivo, Francisco se saltará su tradicional bendición del mediodía del domingo, que podría haber pronunciado desde Gemelli si hubiera estado en condiciones de hacerlo.

“Mira, aunque él no esté aquí, sabemos que está aquí”, dijo Luis Arnaldo López Quirindongo, diácono de Ponce, Puerto Rico. “Él se está recuperando, pero está en nuestros corazones y nos está acompañando, porque nuestras oraciones y las suyas van juntas”. En el exterior del hospital se concentraron varias decenas de fieles en la plaza de entrada del hospital, alrededor de la estatua de Juan Pablo II, donde se ha improvisado un altar con flores y velas, para rezar juntos el rosario “por la salud del Santo Padre Francisco”.