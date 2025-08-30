Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan en algunos estados de la República Mexicana para este último sábado de agosto.

Esto debido a una vaguada a niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, además de inestabilidad atmosférica que provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior de la república, en combinación de con una vaguada en altura y con el desplazamiento de la onda tropical 27 se originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del noreste, centro, sur y oriente de México; con lluvias puntuales intensas en Guerrero.

A su vez, la en interacción con otro canal de baja presión en el sureste mexicano, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se prevé un cielo nublado durante el transcurso del día, sin embargo, en la tarde podría pasar a un ambiente templado a cálido, acompañado de chubascos y lluvias puntuales en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Las lluvias previstas para este día en estos puntos podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 grados Celsius (°C) y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

