SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma
El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias fuertes en algunos estados de la República Mexicana para este último sábado de agosto.
Esto debido a una vaguada a niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, además de inestabilidad atmosférica que provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior de la república, en combinación de con una vaguada en altura y con el desplazamiento de la onda tropical 27 se originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del noreste, centro, sur y oriente de México; con lluvias puntuales intensas en Guerrero.
A su vez, la onda tropical 28, en interacción con otro canal de baja presión en el sureste mexicano, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México, se prevé un cielo nublado durante el transcurso del día, sin embargo, en la tarde podría pasar a un ambiente templado a cálido, acompañado de chubascos y lluvias puntuales en la Ciudad de México y en el Estado de México.
Las lluvias previstas para este día en estos puntos podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 grados Celsius (°C) y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
kicp/mc