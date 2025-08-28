La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 28 de agosto en ocho alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Lee también: Vecinos exigen reinstalación tras desalojo en República de Cuba; denuncian robo de pertenencias

En estas alcaldías se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo entre las 17:10 y 22:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomienda a la población retirar basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles o avenidas como corrientes de agua.

Además, se recomienda llevar paraguas o impermeable en caso de salir.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr