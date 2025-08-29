Los efectos perjudiciales de la reforma judicial podrían impactar negativamente el derecho a un juicio justo para todas las personas en el territorio mexicano, lo cual incluye la garantía de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, dijo la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

En su cuenta de X, expresó que si bien los Estados miembros de la ONU tienen autonomía para determinar sus sistemas de nombramiento judicial, preocupa que la implementación de esta reforma sustituya los nombramientos basados en méritos por elecciones populares, reduzca los estándares de calificación, introduzca elementos de selección por sorteo y alinee las elecciones judiciales con las políticas, lo que implica el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre la competencia.

Dijo que la elección judicial del pasado 1 de junio, nombró a 881 jueces federales, incluida la Suprema Corte, en plenos y los informes revelan graves deficiencias: nominaciones irregulares, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidaturas y el crimen organizado.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU. Foto: X @SRjudgeslawyers

“Además, con el INE enfrentando recortes presupuestales severos, dificultades logísticas y plazos comprimidos, las y los votantes tuvieron que navegar boletas complejas con entre 40 y 80 nombres, requiriendo más de 9 minutos para votar. El diseño de la boleta incrementó los riesgos de baja participación y altos índices de error”, destacó.

Mencionó que sin salvaguardias adecuadas, las elecciones populares corren el riesgo de convertir a las y los jueces en políticos, aún cuando las normas internacionales son claras: los procedimientos de nombramiento deben garantizar la cualificación y la integridad, no la popularidad ni el azar.

nro