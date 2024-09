En el marco de la discusión de la reforma judicial, el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para separarse del cargo por “problemas de salud”. El hombre es clave para la aprobación de la iniciativa, pues si su suplente decide apoyarla, Morena y aliados alcanzarían la ansiada mayoría calificada en el Senado (dos terceras partes de la Cámara Alta) para aprobar los cambios en la Constitución.

El suplente de Márquez en el Senado es su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, cuya familia ha sido señalada en múltiples ocasiones por irregularidades y presuntos actos de corrupción. Te contamos la carrera del senador y las controversias que han rodeado a su familia.

De alcalde a senador

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez tiene 48 años, nació el 4 de mayo de 1976 en Xalapa, Veracruz, es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Miami, en Estados Unidos y es el hijo mayor del ex gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares.

Lee también PAN desconoce si Miguel Ángel Yunes ya es morenista; lo llama a definir su postura frente a reforma judicial

La carrera política de Yunes Márquez inició con una diputación local de Veracruz durante la LX Legislatura de 2004 a 2007. Fue dos veces alcalde del municipio de Boca del Río, la primera vez de 2008 a 2010 y la segunda de 2014 a 2017, tiempo en el que fue coordinador de alcaldes panistas en la entidad.

En 2018, Yunes Márquez fue candidato a la gubernatura de Veracruz, con la intención de ser el sucesor de su padre en el puesto, pero perdió frente al morenista Cuitláhuac García. El 1 de septiembre entró como senador de Veracruz a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión por el principio de primera minoría.

La orden de aprehensión pendiente de Yunes Márquez

El pasado 12 de julio, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez por los presuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, hechos que habrían ocurrido en 2021, cuando el político solicitó su registro como candidato a la alcaldía de Veracruz.

Lee también A horas de votar la reforma judicial, jueces y magistrados exigen a la oposición no doblarse e ir contra iniciativa de AMLO

Cuando la Fiscalía giró la orden en su contra, el panista se encontraba en Estados Unidos, donde era atendido por un padecimiento médico. En ese momento, acusó una persecución política por parte del gobierno estatal encabezado por el Cuitláhuac García y señaló directamente al juez que dictó la medida por abusos y falta de ética. En aquellos días, el político dijo que el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, no el Poder Judicial de la Federación.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, publicó Yunes en su cuenta de “X” el pasado 11 de julio.

Yunes Márquez tramitó un amparo ante la orden en su contra, con el cual consiguió una suspensión provisional que le permitió seguir en libertad y asumir su senaduría, aun cuando Morena presentó una demanda ante al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impedir que el político rindiera protesta para el cargo, la cual fue desechada.

Lee también Miguel Ángel Yunes Márquez toma protesta como senador pese a orden de aprehensión en su contra

¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobe la familia Yunes?

Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador Yunes Márquez y su suplente en el Senado, no ha estado exento de polémicas. En 2019, la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez denunció penalmente al exgobernador de Veracruz ante la Fiscalía General de la República por un supuesto mega fraude en la instalación fallida de un sistema de videovigilancia durante la gestión del panista entre 2016 y 2018.

La administración encabezada por el morenista descubrió que no fueron instaladas las más de 6 mil 476 cámaras de seguridad, por las cuales se pagaron más de mil millones de pesos, lo que apunta a un posible desvío de recursos.

El propio Andrés Manuel López Obrador también ha señalado directamente a Yunes Linares de corrupción. Antes de ser presidente, en 2017, entregó a Enrique Peña Nieto una "carpeta azul", donde se acusaba el exgobernador de Veracruz de enriquecimiento ilícito y se enlistaban sus propiedades en México y el extranjero.

Por otro lado, el hermano de Miguel Ángel Yunes Márquez, Fernando Yunes, también enfrenta una orden de aprehensión que ordenó un juez de control el 25 de julio por presuntas irregularidades detectadas durante su función como alcalde en el municipio de Veracruz, las cuales fueron denunciadas por el Órgano de Fiscalización Superior del estado.

La autoridad fiscalizadora denunció a Fernando Yunes Márquez por un presunto daño patrimonial superior a los 92 millones de pesos. El exalcalde también acusó una persecución política en su contra. "No quieren que rinda protesta como diputado, les estorbo", aseveró.