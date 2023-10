El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial que enviará al Congreso en 2024 no busca desaparecer este poder, sino que busca renovarlo y limpiarlo porque, acusó está lleno de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay gente honesta en el Poder Judicial, pero, acusó, quienes “mandan, los que dominan” en ese poder son muy corruptos.

“Son de las cosas que se tiene que tomar en cuanto que se termine de elaborar la iniciativa que voy enviar de reforma constitucional, y no es desparecer para que no empiecen a engañar con sus propaganda tendenciosa, de que vamos desparecer el Poder Judicial, no, no, no lo vamos renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción y sí hay gente honesta, pero los que mandan los que dominan son muy corruptos” afirmó.

AMLO urge a democratizar el Poder Judicial

En medio del eventual recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay una gran corrupción y en donde no se imparte justicia para el pueblo sino sólo para la cúpula “para los de arriba”, por lo que urgió a democratizarlo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo acusó que el Poder Judicial es “un mercado” en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias al interés público

“Hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, ahí se van. No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico, no, no no, es que dejaron libre a quienes tienen denuncias por corrupción o es que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna. Y así de ese tipo de cosas”.

“¿Como resolver el problema? Pues hay que democratizar al Poder Judicial, que se elijan a jueces, a los magistrados, a los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al Presidente, ¿por qué no elegirlos? ¿por qué se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política? Por eso no tiene vinculación con el pueblo. No le deben nada según ellos al pueblo, nunca hacen justicia para el pueblo, solo para la cúpula, para los de arriba. Es un mercado en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias el interés público”, dijo.





















maot