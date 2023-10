El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su reforma al Poder Judicial que enviará al Congreso buscará que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deje de ser dirigido por quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que sus integrantes sean elegidos por el pueblo.

El Mandatario federal señaló que se busca que el CJF ya deje de ser “un florero” y un “adorno” y que sea un tribunal que cuide el bueno comportamiento de jueces, magistrados y ministros.

“Que el Consejo de la Judicatura sea un auténtico tribunal para cuidar el bueno comportamiento de jueces, magistrados y ministros, porque ahora es como si no existiera, es un florero, están ahí de adorno. Y bueno si se van a elegir a los jueces porque yo espero que la gente ayude porque hay que limpiar el Poder Judicial. Es importantísimo.

“Pero no sólo es elegir a jueces, magistrados, ministros. No, los elige el pueblo y también elige a integrantes de un tribunal para estar viendo el comportamiento de los jueces, magistrados y ministros, no haciéndose de la `vista gorda´ como lo hacen los de la consejería, el Consejo de la Judicatura”.

“El Consejo de la Judicatura también es presidido por Norma Piña”, se le señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Sí. ¿Cómo va a ser que el presidente o presidenta de la Corte sea al mismo tiempo juez y parte? es la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es un organismo creado para procurar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial. Entonces son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se termine de elaborar la iniciativa que voy a enviar de reforma constitucional”, respondió.

