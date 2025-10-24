Mientras la violencia feminicida avanza, el presupuesto destinado a los refugios —espacios que salvan vidas, restituyen derechos y tejen autonomía— corre el riesgo de diluirse en partidas genéricas, sin transparencia ni autonomía, advirtió la Red Nacional de Refugios (RNR).

Señaló que de enero a septiembre de 2025, la RNR atendió a 9 mil 864 mujeres, niñas y niños a través de sus líneas de atención y espacios de protección.

Aseguró que en los Centros de Atención Externa, la demanda aumentó 304% respecto al año anterior, reflejo del incremento de las violencias y del abandono institucional.

El 12% de las mujeres que llegaron a los refugios ya había buscado ayuda en instancias gubernamentales sin recibir atención; el 18% acudió Semujeres; el 22% a las Fiscalías, y el 47% a otras autoridades. “Cada cifra representa una historia de sobrevivencia y una omisión del Estado”, dijo.

Mencionó que a nivel nacional, las lesiones dolosas contra mujeres aumentaron 31.6% y la violencia familiar 15.3% en los últimos seis años.

Agregó que el 70% de los agresores son parejas o exparejas sentimentales, y 37.7% portaba armas de fuego, confirmando que la casa sigue siendo el lugar más peligroso para muchas mujeres.

Exigen presupuesto justo para atender casos de violencia contra las mujeres

Al encabezar el XII Foro Internacional “Protección, justicia y presupuesto: hacer realidad CEDAW y Belém do Pará es garantizar vidas libres de violencia”, cuestionó la falta de justicia y rendición de cuentas ante la CEDAW y Belém do Pará.

Mujeres expertas, directoras y colaboradoras de refugios, académicas, organismos internacionales y redes feministas externaron una exigencia común: que el presupuesto deje de ser una cifra opaca y se convierta en una herramienta que garantice autonomía, justicia y vida.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el Programa U012 “Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” fue absorbido por una partida genérica denominada “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”, con un monto global de 857 millones de pesos, pero sin desglosar cuánto será destinado específicamente a los refugios.

“Un presupuesto sin nombre propio es un presupuesto que puede desaparecer sin rendir cuentas. Esta decisión invisibiliza una política pública reconocida nacional e internacionalmente y pone en riesgo la operación de espacios que previenen feminicidios y restituyen derechos”, dijo Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.

Agregó: “Un presupuesto sin nombre es un retroceso. La transparencia presupuestal no es un trámite administrativo: es una obligación del Estado y una garantía de derechos humanos. Nos preocupa la resistencia del gobierno a informar cuánto se destinará específicamente a los Refugios; no se trata de una petición individual, sino de una exigencia colectiva y de un derecho que en un país que se dice democrático debe cumplirse con claridad y responsabilidad”.

