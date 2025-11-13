A dos años de la muerte de le magistrade Ociel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Nieves Herrera, este 13 de noviembre se realizó una velada en la Estela de Luz para honrar su memoria y legado.

Con velas y flores blancas, quienes asistieron también alzaron la voz por las personas no binarias y por las poblaciones LGBT+.

Al expresar que "Ociel vive, la lucha sigue y sigue", el pequeño grupo de personas recordó el legado político, electoral y social de quien fuera le primer magistrade electoral de América Latina.

Lee también “Magistrade Ociel Baena rompió muchos techos de cristal”; a dos años de su muerte sigue legado para poblaciones LGBT+

Johan Fernández, ahijade de Baena Saucedo, recordó a le magistrade como una persona referente de la lucha de la diversidad sexual, y aceptó que la población LGBT+, en parte, ha olvidado el activismo y el legado que dejó.

“Yo confío mucho en las poblaciones no binarias, en las poblaciones trans, en las disidencias, porque para nosotras Ociel rompió muchos techos de cristal, para nosotras abrió muchos caminos. La realidad es que Ociel abanderaba y funcionaba como altavoz para las jotillas de colonia, para las trans de barrio, a esas personas que rompíamos con todo lo que se entiende como género, esas las que abanderaba Ociel, y es precisamente las únicas que siguen con este ánimo de no olvidar su legado”, expresó Johan Fernández a EL UNIVERSAL.

Recordó que Ociel Baena impulsaba una reforma constitucional LGBTIQ+ “que México le debe a nuestra población” para cambiar el artículo 1, en su fracción IV, y así modificar el concepto de preferencia sexual por “orientación sexual, identidad de género y características sexuales”.

Lee también Embajador Ronald Johnson resalta "excelente" cooperación con México; "seguiremos fortaleciendo esta relación", dice

Velada en memoria de le magistrade Ociel Baena, a dos años de su muerte, en la Estela de Luz este jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Es una iniciativa cascada que va a permitir impulsar la reforma electoral, para que podamos garantizar una participación efectiva de las poblaciones de la diversidad sexual a través de las acciones afirmativas. Ociel siempre buscó impulsar la participación política de la diversidad sexual a través de sentencias, litigios estratégicos.

“Lo que sigue después de esta reforma constitucional es poder garantizar las acciones afirmativas, su protección, su regulación para que no haya usurpaciones en los cargos de elección popular”, comentó.

Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la diputada Valeria Cruz Flores, aprobó declarar el 13 de noviembre de cada año como “Día en Contra de la Violencia a Personas No Binarias”.

Lee también Productores de maíz rechazan lanzamiento de "tortillas Bienestar"; es una bofetada para quienes vivimos del campo, dicen

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila y cercano a Baena Sucedo, señaló a El Gran Diario de México que sigue presente la figura de quien recibió el primer título de maestre y pasaporte no binario.

“Seguimos recordándole, incluso hay leyes en algunos estados donde recuerdan a Ociel Baena, justo es una cuestión que la familia también nos encargó a nosotros, de seguir con el legado.

“Ellos han cerrado el capítulo en el tema de Fiscalía, o en el tema judicial, pero siguen haciendo eventos en conmemoración de Ociel”, apuntó Rodríguez Fuentes.

Lee también De la Fuente dialoga con Marco Rubio en el G7 de Canadá; alistan reunión de alto nivel en la Ciudad de México

Velada en memoria de le magistrade Ociel Baena, a dos años de su muerte, en la Estela de Luz este jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“La memoria de Ociel va a pervivir para todos los colectivos que fuimos parte de lo que impulsó: las acciones afirmativa. Fue una persona que llevaba su lucha a los tribunales, a los congresos, fue una persona que siempre estuvo impulsando los derechos político-electorales de las poblaciones, de la forma académica, desde el servicio público y sería bueno seguir recordando que Ociel ha sido un referente a nivel nacional e internacional por la lucha de los derechos de las personas LGBT”, externó.

Mencionó que en Coahuila y en otras entidades no se ha aprobado un día en contra de la violencia contra las personas no binarias, como ya sucedió en la capital del país: “Es una norma que se hace como en homenaje, como en una forma de reparación del daño, para recordarnos que la violencia en contra de la diversidad sexual no puede seguir ocurriendo”.

Rodríguez Fuentes recordó que la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial, creó la especialidad en Democracia Inclusiva que ya va por su segunda generación.

Lee también Depende de los gobernadores: Sheinbaum sobre revocación de mandato en estados; “hay varios que lo han planteado”, asegura

En su primer aniversario luctuoso, la familia de Baena Saucedo indicó a este medio que persistían dudas sobre el fallecimiento.

Según el informe del entonces fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, quien fuera le primer magistrade electoral de América Latina presentaba lesiones producidas por navajas que le propició su pareja sentimental; además, se determinó que no había indicios de que una tercera persona hubiera estado en el lugar del crimen. De acuerdo con el reporte, Dorian se quitó la vida.

“Tenemos muchísimas dudas al respecto, pero la versión que ellos nos dan, basada en hechos científicos, de acuerdo con el peritaje que hicieron, nos inclinamos a dar poquito de credibilidad. No se ha abierto ninguna otra línea de investigación porque para la Fiscalía no existe, no existen indicios para poder abrir otra línea”, comentó Juan Baena, padre de Ociel.

Velada en memoria de le magistrade Ociel Baena, a dos años de su muerte, en la Estela de Luz este jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em