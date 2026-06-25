Concebir la economía como una herramienta para reducir desigualdades, ampliar derechos y diseñar un porvenir sostenible y socialmente justo es la forma en que el legado de la maestra Ifigenia Martínez sigue interpelando a las nuevas generaciones, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

“Su ejemplo nos recuerda que la academia y la voluntad de contribuir al bienestar social no son caminos separados, sino dimensiones inseparables de una misma vocación universitaria”, puntualizó al encabezar la entrega del Premio Ifigenia Martínez, Facultad de Economía-Fundación Ifigenia Martínez-FUNAM 2025, en su primera edición.

En el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, el rector subrayó que el reto de vincular el conocimiento económico con el bienestar social mantiene plena vigencia y corresponde a las nuevas generaciones continuar esa tarea con creatividad, honestidad intelectual y compromiso con México.

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Lomelí Vanegas destacó que esta primera edición del premio representa un motivo de celebración para la Universidad, al reconocer la excelencia académica y colocar en el centro una tradición de pensamiento vinculada con la justicia social, la igualdad y el desarrollo del país.

Explicó que mediante ensayos, investigaciones y productos audiovisuales, estudiantes y docentes han abordado temas como la progresividad tributaria, la redistribución del ingreso, la inserción laboral femenina, los efectos persistentes de las coyunturas económicas y la relación entre desigualdad, emprendimiento y decisiones productivas, además de la economía como acción política y el papel del Estado en la construcción de condiciones más justas.

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UNAM entrega el Premio Ifigenia Martínez, Facultad de Economía-Fundación Ifigenia Martínez-FUNAM 2025, en su primera edición. Foto: Especial

Añadió que la universidad pública debe generar conocimiento especializado, pero también traducirlo en lenguajes accesibles para la sociedad, sin sacrificar el rigor metodológico ni la integridad intelectual.

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“El análisis económico no puede quedar confinado al ámbito teórico o cuantitativo; debe dialogar con la realidad de las personas y favorecer la búsqueda de soluciones colectivas”, apuntó.

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En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares en las categorías de ensayo de licenciatura, video o cápsula animada, y trabajo individual de investigación.

Los ganadores fueron Juan Jesús Rosas Ventura, con el trabajo “Ifigenia Martínez y la economía como acción política”; Dessire Silvana Pineda Manuel, Milton Bryan Coronado Hernández y Andrea Elizeth Venegas Moreno, con “Economía con justicia: pensamiento de Ifigenia Martínez”; y Nancy Ivonne Muller Durán, con “Desigualdad y política fiscal en México desde el pensamiento de Ifigenia Martínez”.

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La directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León, afirmó que con esta iniciativa se recuerda la vida y trayectoria de Ifigenia Martínez y “vivimos su ejemplo”.

Señaló que la economista fue una de las primeras voces en cuestionar el modelo de desarrollo en México y en advertir que el llamado “milagro económico” no tendría sentido si no se traducía en mejoras para la población.

Su legado, añadió, sigue vigente al impulsar una cultura política contraria al autoritarismo, por lo que este galardón busca estimular la investigación, el cuestionamiento y la propuesta.

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El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio Meade y García de León, llamó a las y los estudiantes a aplicar su talento para mejorar las condiciones del país y avanzar hacia un entorno de mayor justicia, equidad e inclusión.

Por su parte, Rodrigo Rojas Navarrete, presidente de la Fundación Ifigenia Martínez y nieto de la economista, señaló que el premio no busca recordar el pasado, sino construir el futuro, al reconocer trabajos que abordan temas centrales en la obra intelectual de Martínez como la desigualdad, la política fiscal y el desarrollo económico.

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