La embajada de Estados Unidos en México informó que se entregaron camionetas y vehículos todo terreno en Sonora para la seguridad fronteriza, en el marco de colaboración entre ambos países.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, detalló que fueron 26 camionetas y 8 ATVs entregadas el jueves a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora, la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México.

"Seguridad Fronteriza", destacó la representación diplomático estadounidense en sus redes sociales.

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El consulado estadounidense en Hermosillo destacó que esta donación reafirma el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump "con la seguridad compartida y el fortalecimiento de las instituciones de nuestros socios".

También resaltó que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) ha acompañado el desarrollo de la Unidad Fronteriza de Sonora con capacitación especializada, equipamiento e institucionalización.

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La embajada de Estados Unidos en México informó que se entregaron camionetas y vehículos todo terreno en Sonora para la seguridad fronteriza. Foto: Especial

"Hoy, 60 de sus 83 agentes han recibido entrenamiento junto a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en los Sectores de Tucson y Yuma, y la unidad ha generado resultados concretos en la lucha contra el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el tráfico de armas y otras amenazas transfronterizas", indicó el consulado.

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Detalló que ayer se realizó una ceremonia oficial de donación de vehículos a la División de Operaciones Fronterizas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Sonora (Unidad Fronteriza de Sonora/SBU).

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Recalcó que se transfirieron 26 camionetas operativas y 8 vehículos todo terreno (ATVs) para fortalecer las capacidades de la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México.

em/apr